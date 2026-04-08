Madrid: scatto rialzista per Banco de Sabadel
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la banca spagnola, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,43%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'istituto di credito spagnolo, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro di medio periodo di Banco de Sabadel ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 3,221 Euro. Primo supporto individuato a 3,187. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 3,255.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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