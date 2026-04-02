Madrid: rosso per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca spagnola , con una flessione del 2,37%.



La tendenza ad una settimana dell' istituto di credito spagnolo è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Banco de Sabadel classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,063 Euro e primo supporto individuato a 3,047. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,079.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```