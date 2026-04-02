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Madrid: giornata depressa per Banco de Sabadel

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: giornata depressa per Banco de Sabadel
Seduta in ribasso per la banca spagnola, che mostra un decremento del 2,62%.
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