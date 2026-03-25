Madrid: andamento rialzista per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Avanza la banca spagnola , che guadagna bene, con una variazione del 2,10%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all' istituto di credito spagnolo rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo di Banco de Sabadel ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 3,119 Euro. Supporto a 3,082. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 3,156.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```