Madrid: risultato positivo per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Avanza la banca spagnola , che guadagna bene, con una variazione del 2,38%.



L'andamento dell' istituto di credito spagnolo nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Banco de Sabadel segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,059 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,119. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,023.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```