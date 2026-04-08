New York: i venditori si accaniscono su Marathon Petroleum

(Teleborsa) - Ribasso per il distributore di petrolio e gas naturale , che tratta in perdita del 6,44% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Marathon Petroleum rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Marathon Petroleum è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 232,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 227,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 238,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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