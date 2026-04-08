New York: i venditori si accaniscono su Marathon Petroleum
(Teleborsa) - Ribasso per il distributore di petrolio e gas naturale, che tratta in perdita del 6,44% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Marathon Petroleum rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Marathon Petroleum è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 232,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 227,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 238,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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