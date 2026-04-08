New York: in calo Verisk Analytics

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari , che presenta una flessione del 2,43% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Verisk Analytics è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Verisk Analytics mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 174,6 USD con area di resistenza individuata a quota 180,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 172,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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