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Verisk Analytics, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve
Verisk Analytics, quotazioni in calo a New York
Retrocede molto la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,65%.
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