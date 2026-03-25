New York: i venditori si accaniscono su Verisk Analytics

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,30% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Verisk Analytics rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di Verisk Analytics evidenzia un declino dei corsi verso area 182,1 USD con prima area di resistenza vista a 194,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 177,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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