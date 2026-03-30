New York: scambi al rialzo per Verisk Analytics

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari , con una variazione percentuale del 3,51%.



Lo scenario su base settimanale di Verisk Analytics rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Verisk Analytics , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 185,5 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 191,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 181,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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