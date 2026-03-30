New York: scambi al rialzo per Verisk Analytics
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari, con una variazione percentuale del 3,51%.
Lo scenario su base settimanale di Verisk Analytics rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Verisk Analytics, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 185,5 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 191,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 181,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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