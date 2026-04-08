Parigi: al centro degli acquisti Michelin

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il colosso dei pneumatici , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,93%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Michelin rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico della big dei pneumatici mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 30,4 Euro con area di resistenza individuata a quota 30,91. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 30,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```