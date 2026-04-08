Milano 12:20
47.053 +3,62%
Nasdaq 7-apr
24.202 0,00%
Dow Jones 7-apr
46.584 -0,18%
Londra 12:20
10.615 +2,57%
Francoforte 12:20
23.951 +4,49%

Parigi: seduta molto difficile per TotalEnergies

Migliori e peggiori
Parigi: seduta molto difficile per TotalEnergies
(Teleborsa) - Scende sul mercato la compagnia petrolifera e del gas francese, che soffre con un calo del 6,55%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di TotalEnergies rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di TotalEnergies. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 75,36 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 72,59. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 71,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```