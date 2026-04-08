Parigi: seduta molto difficile per TotalEnergies
(Teleborsa) - Scende sul mercato la compagnia petrolifera e del gas francese, che soffre con un calo del 6,55%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di TotalEnergies rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di TotalEnergies. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 75,36 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 72,59. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 71,11.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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