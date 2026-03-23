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Parigi: andamento negativo per TotalEnergies

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento negativo per TotalEnergies
Si muove verso il basso la compagnia petrolifera e del gas francese, con una flessione del 2,61%.
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