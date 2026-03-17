Parigi: risultato positivo per TotalEnergies

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia petrolifera e del gas francese , in guadagno dell'1,93% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che TotalEnergies mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,13%, rispetto a +0,81% dell' indice di Parigi ).





Tecnicamente, TotalEnergies è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 74,42 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 72,68. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 76,16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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