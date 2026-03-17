Parigi: risultato positivo per TotalEnergies
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia petrolifera e del gas francese, in guadagno dell'1,93% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che TotalEnergies mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,13%, rispetto a +0,81% dell'indice di Parigi).
Tecnicamente, TotalEnergies è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 74,42 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 72,68. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 76,16.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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