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Pesante sul mercato di Parigi TotalEnergies

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di Parigi TotalEnergies
Si muove in perdita la compagnia petrolifera e del gas francese, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,55% sui valori precedenti.
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