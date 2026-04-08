Piazza Affari: allunga il passo BFF Bank

(Teleborsa) - Ottima performance per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che scambia in rialzo del 9,79%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che BFF Bank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +33,13%, rispetto a +6,37% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo status tecnico di medio periodo di BFF Bank ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 2,008 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 2,147, mentre il primo supporto è stimato a 1,869.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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