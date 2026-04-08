Piazza Affari: allunga il passo BFF Bank
(Teleborsa) - Ottima performance per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che scambia in rialzo del 9,79%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che BFF Bank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +33,13%, rispetto a +6,37% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Lo status tecnico di medio periodo di BFF Bank ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 2,008 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 2,147, mentre il primo supporto è stimato a 1,869.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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