Milano 17:35
44.310 +1,11%
Nasdaq 18:01
23.298 +1,50%
Dow Jones 18:01
45.678 +1,02%
Londra 17:35
10.176 +0,48%
Francoforte 17:35
22.680 +0,52%

Piazza Affari: in forte denaro BFF Bank

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in forte denaro BFF Bank
Protagonista la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 14,86%.
Condividi
```