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/ Piazza Affari: si muove a passi da gigante BFF Bank
Piazza Affari: si muove a passi da gigante BFF Bank
Migliori e peggiori
,
In breve
25 marzo 2026 - 09.35
Brillante rialzo per la
banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,40%.
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