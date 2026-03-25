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Piazza Affari: si muove a passi da gigante BFF Bank

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si muove a passi da gigante BFF Bank
Brillante rialzo per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,40%.
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