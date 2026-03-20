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Piazza Affari: seduta difficile per BFF Bank
Migliori e peggiori
,
In breve
20 marzo 2026 - 12.30
Ribasso per la
banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che passa di mano in perdita del 4,10%.
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