Piazza Affari: amplia il rialzo Fiera Milano

(Teleborsa) - Ottima performance per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che scambia in rialzo del 5,56%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fiera Milano evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fiera Milano rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Fiera Milano rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 8,103 Euro, mentre i supporti sono stimati a 7,793. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 8,413.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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