Piazza Affari: spinge in avanti Juventus
(Teleborsa) - Rialzo per la società operante nel settore del calcio professionistico, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,44%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Juventus, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Juventus mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,042 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,084. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,014.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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