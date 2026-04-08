Piazza Affari: spinge in avanti Juventus

(Teleborsa) - Rialzo per la società operante nel settore del calcio professionistico , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,44%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Juventus , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Juventus mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,042 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,084. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,014.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```