Vola a Francoforte SAP

(Teleborsa) - Rialzo per la compagnia software tedesca , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,10%.



La tendenza ad una settimana di SAP è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della società tech mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 151,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 154,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 150.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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