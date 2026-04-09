Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'8/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile
Brillante rialzo per il principale indice della Borsa di Milano, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,70%.
Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 48.019. Rischio di discesa fino a 45.237 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 50.801.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)