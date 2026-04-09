Banca Generali, a marzo raccolta netta di 725 milioni, da inizio anno 1,9 miliardi. AD Mossa: "risultati ai massimi storici"

(Teleborsa) - Banca Generali ha realizzato a marzo 2026 una raccolta netta pari a 725 milioni di euro, in crescita del 101% su base annua, portando la raccolta totale del trimestre a 1,9 miliardi (+28% a/a). Si tratta della migliore partenza d’anno nella storia della banca.



Nel mese si è registrata una marcata crescita degli Assets under Investment (AUI), pari a 337 milioni per un totale di 721 milioni nel trimestre (+53% a/a). La raccolta in AUI è risultata ben diversificata, con i contenitori finanziari (112 milioni nel mese, 226 milioni nel trimestre) che si confermano tra le soluzioni preferite, rappresentando circa il 30% del totale. Positiva poi, la raccolta anche dai fondi (90 milioni nel mese, 289 milioni nel trimestre) e dai contenitori assicurativi (53 milioni nel mese).



Spicca anche la domanda di consulenza evoluta su AuC and banking che ha raggiunto i 70 milioni, portando il totale del trimestre a 216 milioni.



Banca Generali segnala anche il consistente dato dei Conti Amministrati che hanno registrato flussi per 601 milioni, portando il totale nel trimestre a 1,2 miliardi, grazie al contributo anche dal collocamento dell’ultima emissione di BTP Valore che ha raccolto 335 milioni.



L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti della raccolta del primo trimestre e dell’accelerazione registrata in marzo: risultati ai massimi storici per la Banca, raggiunti nonostante l’escalation delle tensioni geopolitiche e le loro ricadute sull’economia e sui prezzi. In un contesto di elevata incertezza, l’impegno e la vicinanza dei nostri banker ai clienti, insieme alla forza del brand e alla qualità della nostra gamma di soluzioni, continuano a rappresentare fattori distintivi e premianti. In particolare, osserviamo un crescente interesse da parte di nuovi clienti – molti dei quali

imprenditori – e di nuovi professionisti che scelgono di lavorare con la nostra Banca, attratti dall’ampiezza del nostro modello di business, dall’integrazione tra private e investment banking e dalla versatilità nell’approccio alla gestione dei patrimoni, supportata anche dalle più recenti soluzioni protette. Pur in un quadro di mercato complesso, guardiamo ai prossimi mesi con fiducia, consapevoli delle opportunità che derivano dal nostro posizionamento competitivo e dalla solidità del nostro modello”.

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