Generali: utile primo trimestre a 1,26 miliardi (+5,2%), premi salgono a 28,2 miliardi

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha chiuso il primo trimestre 2026 con risultati in forte crescita su tutti i segmenti, confermando l'esecuzione del piano strategico "Lifetime Partner 27: Driving Excellence".



I premi lordi crescono a 28,2 miliardi di euro (+6,8%), con il Vita a +7,5% e il Danni a +5,8%. Il risultato operativo sale a 2.235 milioni (+8,1%), con contributi positivi da tutti i segmenti. L'utile netto normalizzato cresce del 5,2% a 1.266 milioni (o +9,3% escludendo una componente fiscale one-off in Francia da circa 50 milioni) con EPS normalizzato a 0,84 euro (+6,0%, o +10,2% escludendo la stessa componente). Il Solvency Ratio si attesta al 212% (219% a fine 2025), riflettendo movimenti di mercato e fine del periodo di grandfathering.



Nel segmento Vita il risultato operativo cresce a 1.090 milioni (+9,9%), con la raccolta netta in forte aumento a 4,3 miliardi (da 3,0 miliardi nel primo trimestre 2025), sostenuta da tutte le linee di business. Il New Business Value balza a 977 milioni (+19,1%) e il New Business Margin sale al 5,35% (+0,58 p.p.), grazie a mix favorevole, caratteristiche di prodotto migliorate e tassi di interesse più elevati.



Nel segmento Danni i premi crescono a 11 miliardi (+5,8%) e il risultato operativo sale a 1.041 milioni (+1,2%). Il Combined Ratio si attesta al 90,5% (+0,8 p.p.), penalizzato da eventi catastrofali per 4,8 p.p. (principalmente un evento significativo in Portogallo) parzialmente compensati dallo sviluppo favorevole delle generazioni precedenti per 4,9 p.p. La sinistralità corrente non attualizzata al netto delle catastrofi naturali migliora al 64,0% (dal 65,1%).



Nell'Asset & Wealth Management il risultato operativo cresce del 15,5% a 314 milioni, con l'Asset Management a +12,7% a 142 milioni, grazie anche al consolidamento di MGG Investment Group, e Banca Generali a +17,9% a 172 milioni, con flussi netti totali a 1,9 miliardi nel trimestre. Gli AUM complessivi raggiungono 905 miliardi (+0,5% rispetto a fine 2025).



Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha dichiarato: "I risultati del Gruppo del primo trimestre 2026 confermano il successo dell’implementazione del nostro piano strategico ‘Lifetime Partner 27: Driving Excellence’, con una forte crescita del risultato operativo, supportata da tutti i segmenti, riflessa anche nell’utile netto normalizzato. Il segmento Vita ha registrato una performance commerciale molto robusta, grazie al contributo positivo di tutte le linee di business. Nel segmento Danni, nonostante un maggiore impatto degli eventi catastrofali, la redditività tecnica sottostante ha proseguito il suo miglioramento. Il risultato operativo dell’Asset & Wealth Management ha beneficiato della solida performance di Generali Investments Holding e di Banca Generali. Forti di un bilancio solido, grazie a fonti di generazione di cassa diversificate e di elevata qualità e a una solida posizione di capitale, siamo pienamente focalizzati sulla creazione di valore sostenibile per tutti gli stakeholder".

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