Milano 8-apr
47.092 0,00%
Nasdaq 8-apr
24.903 +2,90%
Dow Jones 8-apr
47.910 +2,85%
Londra 8-apr
10.609 0,00%
Francoforte 8-apr
24.081 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,35%

Hang Seng a 25.801,87 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,35%
Indice Hang Seng -0,35% a quota 25.801,87 all'apertura pomeridiana.
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