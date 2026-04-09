Milano 17:35
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Dow Jones 18:15
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Londra 17:35
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Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,22%

Il CAC40 archivia la giornata a 8.245,8 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,22%
Parigi segna un mediocre calo dello 0,22%, terminando gli scambi a 8.245,8 punti.
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