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Borsa: Parigi soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,98%)

Il CAC40 ha iniziato gli scambi a 8.003,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Parigi soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,98%)
L'Indice di Parigi registra una flessione dello 0,98%, a quota 8.003,06 in apertura.
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