Milano 17:35
47.328 +0,50%
Nasdaq 18:15
25.037 +0,54%
Dow Jones 18:15
48.154 +0,51%
Londra 17:35
10.603 -0,05%
Francoforte 17:35
23.807 -1,14%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (-0,05%)

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.603,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (-0,05%)
Chiude sulla parità Londra, che propone sul finale un -0,05% e archivia gli scambi a 10.603,48 punti.
Condividi
```