Milano 17:35
48.991 -1,36%
Nasdaq 20:06
28.831 -1,67%
Dow Jones 20:06
49.690 -0,03%
Londra 17:35
10.265 -0,04%
Francoforte 17:35
23.955 -1,62%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (-0,04%)

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.265,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (-0,04%)
Chiude sulla parità Londra, che propone sul finale un -0,04% e archivia gli scambi a 10.265,32 punti.
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