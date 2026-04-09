BPER rinnova il proprio impegno al fianco della pallavolo italiana

(Teleborsa) - BPER conferma e rafforza il proprio sostegno alla pallavolo rinnovando la partnership fino al 2028 con FIPAV in qualità di banca ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo e diventando "CEV EuroVolley 2026 – Men's Edition Official Partner" in occasione della 34esima edizione del Campionato Europeo Maschile 2026 in programma in Italia dal 10 al 26 settembre, con tappe a Napoli, Modena, Torino e Milano. BPER è inoltre partner del Campionato Italiano di Beach volley, del Trofeo dei territori e delle Regioni e delle Finali Nazionali Giovanili.



Nel 2026 tre test match saranno intitolati BPER: con la Nazionale Femminile a Biella il 14 maggio e a Novara il 15 per il match che le Azzurre giocheranno nelle due città affrontando la Francia e il 31 maggio con la Nazionale Maschile a Bergamo per la gara tra Italia e Turchia.



"Una partnership a 360 gradi – sottolinea la banca in una nota – per crescere insieme al mondo del volley che vede BPER accompagnare il movimento pallavolistico italiano a tutti i livelli – dalla base ai grandi eventi – con l'obiettivo di rafforzare il ruolo sociale ed educativo della pallavolo nei territori, in coerenza con il proprio impegno istituzionale e con la storica attenzione allo sviluppo dei territori e delle nuove generazioni".



Accanto ai grandi eventi, "con l'obiettivo di supportare concretamente l'attività quotidiana di società e associazioni" – si legge nella nota – BPER lancia l'iniziativa dedicata alle società affiliate FIPAV "Il gioco di squadra ti premia", che offre la possibilità di accedere a materiali sportivi utili – dai palloni alle borse mediche, fino a simulatori di muro e spara palloni – attraverso il coinvolgimento di atleti, dirigenti, famiglie e sostenitori. Per partecipare, le società dovranno registrarsi sulla piattaforma iniziative.bper.it dal 9 aprile al 31 maggio. A partire dal 4 maggio, i supporter – clienti e potenziali clienti – potranno prendere parte all'iniziativa a loro dedicata indicando la società di riferimento e completando una o più delle attività previste: ogni azione contribuirà all'assegnazione di punti. Il punteggio complessivo permetterà alle società di richiedere i materiali sportivi disponibili.













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