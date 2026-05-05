CONFINVEST ORO, il Cda conferma l'Ad Simone Manenti

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di CONFINVEST ORO , PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan, dal 1983 market dealer di oro fisico da investimento, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Roberto Spada, nella sua prima seduta a seguito dell’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2026, ha deliberato la conferma di Simone Manenti quale Amministratore Delegato della Società,

rinnovandogli i poteri per la gestione commerciale, amministrativa e finanziaria. Nel medesimo contesto, il Consiglio ha altresì confermato Simone Manenti nel ruolo di Investor Relator Manager di Confinvest Oro.



Tali deliberazioni si inseriscono nel percorso di rafforzamento della governance e della struttura manageriale di Confinvest Oro, facendo seguito al rinnovo dell’organo amministrativo da parte dell’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2026, al recente cambio di denominazione sociale e all’ampliamento del perimetro operativo sul canale wholesale. In tale contesto, la Società rinnova il proprio impegno nel presidiare l’efficienza operativa, l’innovazione dei servizi e lo sviluppo di un modello di business sempre più strutturato,

rivolto sia alla clientela retail sia agli operatori istituzionali.



La conferma di Manenti quale Investor Relator Manager risponde inoltre all’obiettivo di consolidare il dialogo con il mercato finanziario, assicurando una comunicazione trasparente, continuativa e coerente con investitori, azionisti, analisti e stakeholder. Nel duplice ruolo di Amministratore Delegato e Investor Relator Manager, Manenti continuerà a guidare l’esecuzione operativa della Società e ad assicurare un presidio diretto dei rapporti con la comunità finanziaria.

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