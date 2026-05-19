Jefferies aumenta target price su BPER e Banco BPM

(Teleborsa) - Jefferies ha incrementato il target price su BPER Banca a 14,40 euro per azione dai precedenti 14 euro (raccomandazione Buy confermata) e quello su Banco BPM a 14,50 euro per azione dai precedenti 14,20 euro (Hold confermato). Il broker afferma che la stagione delle trimestrali ha "sorpreso positivamente", portando ad aumentare le stime di EPS 2026-2028 in media del 10% su BPER, del 4% su Intesa Sanpaolo (target price a 7,2 euro e Buy confermati) e del 5% su Banco BPM.

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