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/ DiaSorin, downgrade a Neutral da UBS
DiaSorin, downgrade a Neutral da UBS
Finanza
,
Consensus
09 aprile 2026 - 08.46
(Teleborsa) -
UBS
ha abbassato a "
Neutral
" la
raccomandazione
su
DiaSorin
, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, con un
target price
fissato a
66 euro
per azione.
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