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DiaSorin, downgrade a Neutral da UBS

Finanza, Consensus
DiaSorin, downgrade a Neutral da UBS
(Teleborsa) - UBS ha abbassato a "Neutral" la raccomandazione su DiaSorin, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, con un target price fissato a 66 euro per azione.
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