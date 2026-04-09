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Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Banks

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Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Banks
Giornata negativa per l'indice bancario europeo, che continua la seduta a 257,68 punti, in calo dell'1,09%.
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