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Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Banks
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09 aprile 2026 - 17.00
Giornata negativa per l'
indice bancario europeo
, che continua la seduta a 257,68 punti, in calo dell'1,09%.
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