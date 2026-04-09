Milano
10:49
46.949
-0,30%
Nasdaq
8-apr
24.903
0,00%
Dow Jones
8-apr
47.910
+2,85%
Londra
10:49
10.576
-0,31%
Francoforte
10:49
23.782
-1,24%
Giovedì 9 Aprile 2026, ore 11.05
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: rosso per SAP
Francoforte: rosso per SAP
Migliori e peggiori
,
In breve
09 aprile 2026 - 09.50
Pressione sulla
compagnia software tedesca
, che tratta con una perdita del 2,55%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: profondo rosso per SAP
Francoforte: i venditori si accaniscono su SAP
Francoforte: si concentrano le vendite su SAP
Vola a Francoforte SAP
Titoli e Indici
SAP
-2,66%
Altre notizie
Francoforte: vendite diffuse su SAP
SAP in discesa a Francoforte
Francoforte: movimento negativo per SAP
Francoforte: performance negativa per SAP
Francoforte: andamento negativo per SAP
Deutsche Borse, turnover di 208,48 miliardi di euro a marzo trainato da SAP
Guide
Volatilità di mercato: cos’è e con quali indicatori si misura
Quando nei mercati finanziari si parla di volatilità, ci si riferisce semplicemente a quanto i prezzi si muovono. Quando il valore di un’azione, di un indice o di una materia prima si muove poco e...
leggi tutto