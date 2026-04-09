Madrid: andamento negativo per Indra

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che presenta una flessione del 2,61% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Indra più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 52,36 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 53,54, mentre il primo supporto è stimato a 51,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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