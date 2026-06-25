Madrid: movimento negativo per Indra
(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che presenta una flessione del 3,58%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Indra, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 48,09 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 51,02. Il peggioramento dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 46,92.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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