Madrid: movimento negativo per Indra

(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che presenta una flessione del 3,58%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Indra , che fa peggio del mercato di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 48,09 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 51,02. Il peggioramento dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 46,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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