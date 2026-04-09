Madrid: si concentrano le vendite su Amadeus IT

(Teleborsa) - Composto ribasso per l' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , in flessione del 2,55% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amadeus IT , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Amadeus IT rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 49,74 Euro, mentre i supporti sono stimati a 48,94. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 50,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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