Milano 17:35
47.328 +0,50%
Nasdaq 18:16
25.048 +0,58%
Dow Jones 18:16
48.177 +0,56%
Londra 17:35
10.603 -0,05%
Francoforte 17:35
23.807 -1,14%

New York: allunga il passo Twenty-First Century Fox

Migliori e peggiori
New York: allunga il passo Twenty-First Century Fox
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società attiva nel settore media, che mostra una salita bruciante del 4,13% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Twenty-First Century Fox mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,27%, rispetto a +3,59% dell'indice del basket statunitense).


L'esame di breve periodo di Twenty-First Century Fox classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 63,76 USD e primo supporto individuato a 60,74. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 66,78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```