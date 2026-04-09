New York: allunga il passo Twenty-First Century Fox
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società attiva nel settore media, che mostra una salita bruciante del 4,13% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Twenty-First Century Fox mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,27%, rispetto a +3,59% dell'indice del basket statunitense).
L'esame di breve periodo di Twenty-First Century Fox classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 63,76 USD e primo supporto individuato a 60,74. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 66,78.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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