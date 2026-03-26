Milano
25-mar
44.013
0,00%
Nasdaq
25-mar
24.163
0,00%
Dow Jones
25-mar
46.429
+0,66%
Londra
25-mar
10.107
0,00%
Francoforte
25-mar
22.957
0,00%
Giovedì 26 Marzo 2026, ore 09.04
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,20%
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,20%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.889,08 punti
In breve
,
Finanza
26 marzo 2026 - 08.20
Shanghai allunga timidamente il passo dello 0,20% e chiude a 3.889,08 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Timido segno meno per Shanghai, in calo dello 0,64% alle 04:48
Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,54%
Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,23%
Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,66%
Altre notizie
Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,44%
Borsa: Shanghai avanza dello 0,39% alle 04:48
Borsa: Senza forza Shanghai, in progresso dello 0,38%
Borsa: Senza slancio Madrid che avanza appena dell'1,04%
Borsa: Giornata positiva per Shanghai, in rialzo dello 0,71%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,47%
Guide
Tassi BCE: cosa sono, come funzionano, picchi storici e quali fattori li muovono
I tassi della Banca Centrale Europea sono uno dei principali strumenti con cui la BCE prova a tenere sotto controllo l’inflazione e, al contempo, a evitare che l’economia dell’area euro rallenti o si...
leggi tutto