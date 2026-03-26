Milano 25-mar
44.013 0,00%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 25-mar
10.107 0,00%
Francoforte 25-mar
22.957 0,00%

Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,20%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.889,08 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,20%
Shanghai allunga timidamente il passo dello 0,20% e chiude a 3.889,08 punti.
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