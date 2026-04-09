New York: balza in avanti Caterpillar

(Teleborsa) - Bene il gigante delle macchine movimento terra , con un rialzo del 2,05%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Caterpillar mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,82%, rispetto a +2,74% dell' indice americano ).





Tecnicamente, Caterpillar è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 792,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 777,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 807,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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