New York: netto calo registrato da Axon Enterprise

(Teleborsa) - Si muove in perdita il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,58% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Axon Enterprise rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Axon Enterprise evidenzia un declino dei corsi verso area 356,5 USD con prima area di resistenza vista a 381,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 347,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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