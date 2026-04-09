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Parigi: movimento negativo per EssilorLuxottica

Migliori e peggiori
Parigi: movimento negativo per EssilorLuxottica
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo di occhialeria, con una flessione dell'1,87%.

La tendenza ad una settimana di EssilorLuxottica è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 198,8 Euro. Supporto a 195,9. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 201,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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