Parigi: movimento negativo per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo di occhialeria , con una flessione dell'1,87%.



La tendenza ad una settimana di EssilorLuxottica è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 198,8 Euro. Supporto a 195,9. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 201,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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