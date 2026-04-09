Milano 14:42
47.076 -0,03%
Nasdaq 8-apr
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Dow Jones 8-apr
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Londra 14:42
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Francoforte 14:42
23.810 -1,13%

Parigi: movimento negativo per EssilorLuxottica

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: movimento negativo per EssilorLuxottica
Composto ribasso per il gruppo di occhialeria, in flessione del 2,24% sui valori precedenti.
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