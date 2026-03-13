Parigi: performance negativa per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo di occhialeria , con un ribasso dell'1,94%.



Lo scenario su base settimanale di EssilorLuxottica rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 205,6 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 208,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 204,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



