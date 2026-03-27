Milano 12:56
43.259 -1,01%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
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Londra 12:56
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Francoforte 12:56
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Parigi: movimento negativo per Schneider Electric

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: movimento negativo per Schneider Electric
Ribasso composto e controllato per il gruppo industriale francese, che presenta una flessione del 2,37% sui valori precedenti.
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