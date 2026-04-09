Piazza Affari: andamento sostenuto per Italgas

(Teleborsa) - Avanza il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa , che guadagna bene, con una variazione dell'1,98%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Italgas più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro di medio periodo di Italgas ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 10,65 Euro. Primo supporto individuato a 10,45. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 10,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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