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Piazza Affari: in calo il comparto media dell'Italia
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Finanza
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Indici settoriali
09 aprile 2026 - 17.00
Si muove in retromarcia l'
indice media italiano
, che scivola a 8.865,03 punti.
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