Piazza Affari: rosso per Technoprobe

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che mostra un decremento del 2,45%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Technoprobe mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,96%, rispetto a +2,8% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo status tecnico di breve periodo di Technoprobe mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 16,55 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 16,17. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 16,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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